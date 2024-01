Prefeitura de Caarapó reforça a frota de ambulâncias do Hospital São Mateus

A administração municipal de Caarapó entregou na última sexta-feira (26) uma ambulância zero km para reforçar a frota do Hospital Beneficente São Mateus. Trata-se de uma Fiat Ducato, devidamente equipada, para atender o transporte de enfermos transferidos ou atendidos pelo hospital.

De acordo com o prefeito André Nezzi, a ambulância foi adquirida com recursos de R$ 275 mil, através de repasse especial do Governo do Estado. “Desde já nossos agradecimentos à deputada estadual Mara Caseiro, bem como aos vereadores Pipoca e Negão, que nos ajudaram nessa reivindicação”, publicou o dirigente em suas redes sociais.

Nezzi acrescentou ainda que, “em cinco anos de sua administração, esse é o décimo terceiro veículo para transporte de pacientes que entregamos para nossa saúde, sendo 11 ambulâncias, uma delas sendo UTI Móvel, uma van e um micro-ônibus. Também em nossa gestão foram adquiridos seis novos veículos e uma caminhonete para a Secretaria Municipal de Saúde”.

Hospital São Mateus

O hospital São Mateus é uma instituição da sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico. Foi fundado em 28 de janeiro de 1973, por ação do antigo titular da Paróquia Senhor Bom Jesus de Caarapó, o franciscano frei Mateus Rothmann, ao lado de outros voluntários do município.

A unidade hospitalar atende mais de 80% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, com uma estrutura para 39 leitos. Além do Sistema Único de Saúde, o hospital também atende pelos principais convênios e planos de saúde e particulares.

Para cobrir os custos dos atendimentos, o Hospital São Mateus mantém parceria com a prefeitura de Caarapó, captando recursos financeiros, e recebe verba do Estado e da União.

A casa de saúde possui em seu quadro de funcionários 81 colaboradores, sendo que 44 são da enfermagem, 1 farmacêutica, 1 nutricionista e os demais são do setor de administração, recepção e serviços de apoio, como lavanderia, cozinha, limpeza e serviços gerais, além de 23 médicos nas especialidades de Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, Anestesia, Pediatria, Cirurgia geral e Clínica Geral.

A principal unidade de saúde de Caarapó passa atualmente por reforma e ampliação, com o objetivo de incrementar e melhorar o atendimento aos usuários dos serviços oferecidos pela casa de saúde. O ambiente facilitará a melhor condução dos atendimentos, o acolhimento com classificação de risco, o paciente será melhor atendido, podendo contar com a sala de espera adequada a sua condição de saúde. O projeto também proporcionará aos pacientes críticos uma sala de emergência adequada e equipada, proporcionando maior segurança à sua saúde, além de setores de observação separados, sala de curativo, sala de gesso.

A verba para as obras de reforma e ampliação são do Governo do Estado, com intermediação do deputado federal e ex-secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, por ação da classe política de Caarapó, sob orientação do prefeito André Nezzi.