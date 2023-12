Última rodada do Brasileirão tem Palmeiras perto do título e Santos ameaçado

Uma das brigas mais acirradas é a do rebaixamento. Como América-MG, Coritiba e Goiás já caíram para a segunda divisão, resta apenas uma vaga que será preenchida por Bahia, Vasco ou Santos

O Brasileirão 2023 está chegando ao fim. Nesta quarta-feira, os clubes da Série A entram em campo de maneira simultânea, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada do torneio. A única exceção é o duelo entre Goiás e América-MG, que acontece um pouco antes, às 19h.

Apesar de algumas situações estarem definidas, ainda há muita coisa em jogo nesta reta final da competição. Quem será o grande campeão? Como ficará o G4? Quem leva a última vaga à Sul-Americana? E quem será o último rebaixado? A Gazeta Esportiva te explica como está cada disputa.

Palmeiras perto do título

Na briga pelo título, o Palmeiras aparece como o grande favorito. O Verdão ocupa a liderança da tabela, com 69 pontos, e não pode mais ser ultrapassado na pontuação ou no número de vitórias, primeiro critério para desempate. Os outros postulantes, Atlético-MG e Flamengo, só conseguem chegar aos mesmos 69 pontos.

Sendo assim, a equipe de Abel Ferreira pode ser campeã até mesmo com uma derrota para o Cruzeiro, no Mineirão. A única forma do time ficar sem o troféu é se o time perder e ver o Galo ou o Flamengo vencerem por placares elásticos. A vantagem do Palestra para os concorrentes no saldo de gols é de oito e 16 tentos, respectivamente.

Ou seja, o Atlético-MG teria que tirar essa diferença diante o Bahia, em Salvador, ou o Flamengo precisaria fazer o mesmo contra o São Paulo, no Morumbi.

Um empate basta para que o Palmeiras leve o 12º título brasileiro de sua história. Já o Botafogo, líder em grande parte do torneio, não tem mais chances de ser campeão.

Briga pelo G4

Os classificados à próxima Libertadores já estão conhecidos, mas ainda resta saber como será formado o G4. Os quatro primeiros colocados do torneio garantem vaga direta ao torneio continental, enquanto o quinto e o sexto irão para a Pré.

A briga envolve quatro equipes: Atlético-MG, Flamengo, Grêmio e Botafogo. Neste momento, o Glorioso aparece em quinto lugar e não depende de suas próprias forças para garantir vaga na fase de grupos da principal competição da América. Os demais podem assegurar ida direta à Libertadores com simples vitórias nas últimas rodadas.

O Atlético-MG ocupa a segunda posição, com 66 pontos, mesma pontuação do Flamengo, terceiro colocado. Já o Grêmio está em quarto, com 65, um ponto a mais que o quinto, Botafogo. O Red Bull Bragantino, em sexto lugar, não pode mais ficar com uma vaga direta, mas está garantido na Pré.

Isso, claro, sem citar o Fluminense, atual campeão, e o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil, que também já estão classificados para a Libertadores.

Vaga na Sul-Americana

O Santos tem brigas mais importantes, mas ainda pode levar de brinde a última vaga à Sul-Americana de 2024. O Peixe disputa a classificação com o Cruzeiro na última rodada.

A equipe da Vila Belmiro só irá para a Sula se vencer o Fortaleza, na Vila Belmiro, e ver a Raposa perder para o Palmeiras. O time mineiro, por sua vez, depende de um empate para se classificar à competição. Os comandados de Paulo Autuori aparecem na 14ª posição, com 46 pontos, três a mais que o Santos, 15º colocado.

Outras cinco equipes já asseguraram vaga na Sul-Americana do ano que vem: Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Corinthians e Cuiabá.

Quem vai cair?

O Tricolor de Aço começa a rodada no Z4, com 41 pontos. Já o Cruzmaltino tem um ponto a mais, em 16º lugar, enquanto o Peixe ocupa a 15ª posição, com 43. O time de Marcelo Fernandes, assim como o Vasco, depende apenas de si e pode escapar até com uma derrota.

Para se livrar da queda, o Santos precisa vencer o Fortaleza. Se empatar ou perder, o time precisará torcer por tropeços dos outros adversários. O Vasco recebe o Bragantino, em São Januário, enquanto o Bahia joga contra o Atlético-MG na Arena Fonte Nova. De 27 combinações possíveis, o Peixe só será rebaixado em três.

Veja quais são os jogos da última rodada do Brasileirão:

Goiás x América-MG – Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia, às 19h (de Brasília)

Fluminense x Grêmio – Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília)

Vasco x Bragantino – São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília)

São Paulo x Flamengo – Morumbi, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília)

Santos x Fortaleza – Vila Belmiro, em Santos, às 21h30 (de Brasília)

Cruzeiro x Palmeiras – Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 (de Brasília)

Internacional x Botafogo – Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h30 (de Brasília)

Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, em Curitiba, às 21h30 (de Brasília)

Bahia x Atlético-MG – Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30 (de Brasília)

Cuiabá x Athletico-PR – Arena Pantanal, em Cuiabá, às 21h30 (de Brasília)