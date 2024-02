Trabalhos do Desenvolve Dourados em Ação começam nesta quarta no João Paulo II

Na manhã desta quarta-feira (28/2) a Prefeitura deu início aos trabalhos do Desenvolve Dourados em Ação (DDA) que em sua 15ª edição, chega na região do bairro João Paulo II.

De hoje até o dia 1º/3 serão realizados os serviços de tapa-buracos, sinalização de trânsito, limpeza e roçada das vias, manutenção da iluminação pública e ações de combate a dengue.

Assim como nos bairros e distritos anteriores, caçambas serão instaladas em diferentes pontos do bairro para que a população possa realizar o descarte de resíduos.

“É uma verdadeira alegria chegar a 15ª edição do nosso DDA, essa ação tão importante que tem revitalizado nossos bairros e levado mais serviços e oportunidades para a população. Os serviços já começaram logo cedo nesta quarta-feira e no dia 2 de março espero toda a população do João Paulo II e região para o nosso Sábado Especial, na Escola Álvaro Brandão”, ressalta o prefeito Alan Guedes.

No Sábado Especial do DDA, a população terá acesso gratuito aos serviços de saúde, como exames, vacinação contra a dengue, aplicação de outras vacinas para adultos, atendimento médico e atendimento odontológico com o Odontomóvel. Também será realizada vacinação antirrábica para cães e gatos.

Ainda haverá atualização de de Cadastros da Habitação, orientação do CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, Negociação de IPTU, Serviços do Poupatempo e Procon, Sala do Empreendedor (MEI), atendimento da Defensoria Pública e ofertas de vagas de emprego.

Além disso, haverá a doação de mudas frutíferas e ornamentais, apresentações culturais e, para as crianças, atividades educacionais, brincadeiras e recreação.

Serviço

Desenvolve Dourados em Ação

De 28/2 a 1º/3 no bairro João Paulo II

Sábado especial

Data: 2 de março

Horário: das 8h às 12h

Local: E.M. Prefeito Álvaro Brandão

Endereço: Rua Filomeno João Pires, 1.460 – João Paulo II