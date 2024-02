Governo de MS investe R$ 3,2 milhões em reforma e ampliação de mais três escolas

Receberão reformas escolas de Itaquiraí, Amambai e Bataguassu

O Governo do Estado, com enfoque na modernização das unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino), está investindo R$ 3,2 milhões em reforma e ampliação de 03 escolas nos municípios de Itaquiraí, Amambai e Bataguassu. Os contratos para execução das obras foram publicados no Diário Oficial Eletrônico.

Na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, na Vila Vilarinho, em Amambai foi publicado extrato de contrato para serviços de ampliação de blocos de salas de aula, no valor de R$ 2,1 milhões.

A diretora Cristiane de Souza Ferreira falou da importância da ampliação para comunidade escolar, “ é de grande relevância para o desenvolvimento educacional e social da comunidade local. Com a crescente demanda por educação de qualidade, é imperativo que as infraestruturas educacionais acompanhem esse crescimento, para garantir um ambiente de aprendizagem adequado e recursos suficientes para todos os estudantes”.

A gestora Cristiane menciona ainda que a obra justifica-se pela necessidade de ampliação do número de salas de aula e banheiros, “visto que com a implantação do Ensino Fundamental em Tempo Integral em nossa Escola, isso tornou-se, essencial para que os estudantes possam ser atendidos de maneira adequada. A comunidade da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa está muito feliz e grata ao governo do estado por essa iniciativa que beneficiará toda a comunidade”, enfatizou.

Situada no assentamento Santo Antônio, município de Itaquirai, a Escola Estadual Rural Professora Tertulina Martins de Oliveira estará recebendo os serviços de construção de alojamento e reforma parcial, no valor de R$ 836 mil.

“Partindo do pressuposto que é uma escola do campo, considerada de difícil acesso e possui uma área disponível com uma extensão suficiente para a construção de um alojamento para uso dos professores oriundos, tanto da zona rural e urbano, quanto de municípios próximos a escola. O espaço será muito proveitoso para descanso dos docentes, além da reforma da cozinha que será providencial”, menciona diretor Silvio Roger de Souza”, menciona diretor Silvio Roger de Souza

O prazo para as empresas responsáveis concluírem os trabalhos nas unidades escolares em Itaquirai e Amambai, após a ordem de serviço, será de 365 dias consecutivos (1 ano), assim que for dada a ordem de serviço pela SED (Secretaria Estadual de Educação).

Também foi publicado no DOE de hoje o extrato de ordem de execução de serviço para reforma parcial na Escola Estadual Professor Luiz Alberto Abraham, em Bataguassu, no valor de R$ 316 mil, o prazo de execução será de 180 dias consecutivos, contados da data do recebimento da ordem de execução.