Toma posse novo procurador da República que atuará em Corumbá

Tomou posse, na tarde desta quinta-feira (25), mais um membro do Ministério Público Federal (MPF) aprovado no 30º Concurso Público. Leandro Bacich Scarabel Soares tem 33 anos, é natural de São Paulo (SP) e será lotado em Corumbá (MS). A posse ocorreu em solenidade realizada na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília.

O novo membro do MPF assinou o termo de posse, no qual se comprometeu a bem cumprir os deveres do cargo de procurador da República, defendendo a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, também assinou o termo, declarando empossado o novo procurador.

Scarabel é o 36º membro do MPF aprovado no último concurso a ser empossado. A cerimônia de posse dos demais procuradores foi realizada no mês de julho, em Brasília.

Também participaram da solenidade o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand; a secretária-geral do Ministério Público da União, Eliana Torelly; o chefe de gabinete e secretário do 30º Concurso, Carlos Fernando Mazzoco; o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Ubiratan Cazetta; o subprocurador-geral da República Juliano Baiocchi, representando a Associação Nacional dos Membros do MPF (AMPF); e o secretário de Relações Institucionais do MPF, Silvio Amorim.