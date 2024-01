Empresário do comércio da Capital está mais confiante neste mês

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) aponta que neste mês de janeiro o empresário de Campo Grande (MS) está mais confiante que em dezembro.

O índice fechou em 111 pontos, aumento de 1,5% comparado a dezembro. Dentre os indicadores que o compõem, as principais reações positivas foram nos níveis de investimento e avaliação das condições atuais da empresa. Por outro lado, o indicador de contratações caiu 8,9%.

“Esse movimento é normal no período, uma vez que no último mês do ano as contratações estão em alta para as vendas natalinas. O aumento do nível de investimento no negócio é um importante indicador de como o empresário do comércio está percebendo a economia neste começo do ano”, avalia a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira. Outro indicador que apresentou reação positiva foi o que avalia a situação dos estoques, com aumento de 5%.

Quando é feito o recorte por porte, há uma discrepância. Empresas de até 50 funcionários tiveram aumento de 1,7% no ICEC enquanto entre as maiores houve queda de 6,4%. Ainda em relação à atividade, as que trabalham com produtos não duráveis (como alimentos) e semi-duráveis (como roupas), apresentaram queda, ao passo que entre as que vedem duráveis (como eletrodomésticos) o aumento do ICEC foi de 4,8%.