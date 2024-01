UNIGRAN conquista selo ‘Socialmente Responsável’

O símbolo comprova que a Instituição faz diferença na comunidade

A UNIGRAN conquistou o selo ‘Socialmente Responsável’, comprovando ser uma Instituição do Ensino Superior que faz a diferença na sociedade. O símbolo foi dado graças às ações sociais realizadas pelo Centro Universitário durante todo o ano em Dourados.

A Pró-reitora de Ensino e Extensão, Nilse Marli Scheuer Cândido, explicou que o selo é concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES, para as Instituições que participam da ‘Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular’.

“O Selo comprova que a UNIGRAN é uma Instituição de Ensino Superior socialmente responsável, comprometida e que faz a diferença na educação superior e na comunidade onde ela está inserida, contribuindo, assim, para reduzir diferenças promovendo a cidadania na busca de uma sociedade melhor”, apontou a Pró-reitora.

Nilse ainda apontou que o selo é dado para Instituições que comprovem ações e projetos sociais realizados, que envolvam a comunidade, com atendimentos à população em diversas áreas, como consultoria jurídica, orientação profissional e educacional, assistência à saúde, promoção da inclusão digital e atividades culturais, recreativas e esportivas para todas as idades.

De acordo com a ABMES, no total, foram registradas mais de sete mil ações, nas áreas de educação, saúde, cultura e meio ambiente, e mais de um milhão de pessoas beneficiadas com as atividades realizadas por Instituições de Ensino Superior do Brasil.

“Em 2023 a UNIGRAN participou com várias ações e projetos sociais nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente, dentre outros, em diferentes bairros do município”, ressaltou Nilse.