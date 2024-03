Thiago Vedana quer Centro de Atendimento ao Turista

O Vereador Thiago Vedana trouxe importantes pedidos ao Prefeito Eduardo Campos, à Secretária de Desenvolvimento Regional, Industria, Comércio e Turismo Raquel Lageano, e ao Secretário de Obras André Manosso. Vedana apresentou as indicações aos presentes na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Ponta Porã, nesta terça feira, de 26 de março.

Vedana reiterou a indicação 514/2023, para solicitar a criação de um Centro de Atendimento ao Turista.

Ele justificou a solicitação ao explicitar “o Centro de Atendimento ao Turista Municipal baseia-se na importância do turismo como uma fonte significativa de receita e desenvolvimento econômico para a fronteira. Ao estabelecer uma entidade específica para atender às necessidades dos turistas, a comunidade demonstra seu compromisso em oferecer um ambiente acolhedor e satisfatório para os visitantes, proporcionando uma experiência positiva que pode resultar em retornos futuros e na recomendação do destino para outras pessoas. Ao oferecer um suporte eficiente aos visitantes, garantindo que eles tenham uma experiência agradável e memorável na cidade, a entidade desempenhará um papel crucial na promoção do destino e no desenvolvimento econômico local.”

Asfalto

O Parlamentar pede ainda que seja providenciada a pavimentação asfáltica no Jardim Independência.

E para justificar o pedido, Thiago Vedana explicou que “a pavimentação asfáltica naquela localidade é essencial para garantir condições adequadas de mobilidade urbana, oferecendo melhores acessos para os moradores, serviços de emergência e veículos de transporte público. Isto resulta em um deslocamento mais seguro e eficiente, especialmente em períodos chuvosos ou de condições adversas. Além disso, a pavimentação asfáltica contribui significativamente para a qualidade de vida dos residentes, reduzindo a exposição à poeira e à lama, que podem causar problemas respiratórios e de saúde. Também promove a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, como idosos e portadores de deficiência, facilitando sua integração e participação na vida social e econômica da comunidade. Outro aspecto relevante é o impacto positivo que a pavimentação asfáltica tem na valorização imobiliária da região, incentivando investimentos, melhorias nas infraestruturas residenciais e comerciais, e consequentemente, gerando benefícios econômicos para os moradores e o município como um todo”, pontuou Vedana.