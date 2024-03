Com ficha abonada por Kassab, Barbosinha se filia ao PSD

O vice-governador de Mato Grosso do Sul José Carlos Barbosa, o Barbosinha, se filiou na noite desta quinta-feira, 28, ao PSD. Sua filiação foi abonada por Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda, pelo presidente municipal do PSD em Campo Grande, Pedrossian Neto, e pelo presidente estadual, senador Nelsinho Trad.

“Pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul nos unimos. E, nesta noite, com aprovação e apoio do presidente do PSD Nacional, Gilberto Kassab, o vice-governador Barbosinha fez aliança com o nosso partido”, disse Nelsinho.

No ato, como testemunhas, estavam o governador de MS, Eduardo Riedel e o secretário Jaime Verruck.

“Barbosinha é novo integrante do PSD em MS de muitos que virão compor por melhorias ao nosso Estado. Seja bem vindo! Juntos, vamos fazer mais pelo PSD e por MS”, declarou o senador Nelsinho Trad.