Sesi Esporte oferece planos personalizados de corrida e treino funcional

Se você busca qualidade de vida e precisa de treinos personalizados e flexíveis, o Sesi Esporte é o lugar certo. O programa do Sesi MS oferece planos individuais de treinamento esportivo com preços acessíveis e no seu ritmo.

O Sesi Esporte conta com três modalidades: corrida, funcional na academia e funcional em casa. Em cada um deles, profissionais de educação física elaboram planos específicos e que atendem a necessidade e os objetivos do aluno. Não importa se você é novato ou experiente em atividades físicas: o Sesi Esporte tem o plano ideal para cada pessoa.

Uma das vantagens é o atendimento 100% online. O coordenador do programa, Ewerton de Oliveira, explica que tudo foi pensado para se adaptar à rotina do aluno. “Nosso instrutor combina o melhor dia e horário para ter pelo menos 40 minutos de conversa atenta com o aluno. Depois de conhecer bem o objetivo e a realidade de cada aluno, é elaborado um plano de treino personalizado. O documento é enviado pelo celular ou e-mail cadastrado”, disse.

Para auxiliar os alunos a atingir o melhor desempenho nos treinos físicos, o Sesi Esporte também oferece acompanhamento nutricional. As consultas são individuais e mensais.

A forma de contratar o Sesi Esporte é por meio de assinatura mensal, que dá direito a um atendimento com profissional de educação física no período. Em caso de dúvidas pontuais sobre o plano, o aluno pode buscar esclarecimentos pelo canal de atendimento (67) 3320-3425 (telefone fixo e WhatsApp).

Trabalhadores da indústria e colaboradores do Sistema Fiems podem contratar o Sesi Esporte por R$ 49,90 a cada modalidade esportiva (corrida ou treino funcional). Para o público em geral, a mensalidade é de R$ 69,90.

O valor do acompanhamento nutricional para industriários é de R$ 179,00 por mês, enquanto que para o público em geral é de R$ 199,00.

Serviço – Inscrições e informações pelo site esporte.sesims.com.br ou pelo telefone 0800 7237374