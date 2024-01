Homem com arma de fogo e munições em veículo é preso pelo DOF

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na noite de sexta-feira (26), na BR-267, um homem de 21 anos de idade pela posse e porte ilegais de arma de fogo e munições.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na área rural de Maracaju, quando deram a ordem de parada ao condutor de um VW Saveiro. Durante a vistoria no veículo localizou-se um revólver de calibre .22, com 12 munições intactas, de mesmo calibre e duas capsulas deflagradas.

Os policiais solicitaram a documentação legal e obrigatória, porém, o homem disse que não possuía nenhuma documentação; que a referida arma de fogo e as munições pertenceriam a seu pai, que esqueceu no veículo. A ocorrência foi então registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Maracaju.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.