Sems abre processo seletivo para contratação de 14 médicos

A Prefeitura Municipal de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (13), o Edital nº 26/2024, que abre o Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos, mediante contratação temporária.

Segundo o edital, as vagas são para médicos, médicos Pneumologista, Cardiologista, Endocrinologista, Neuropediatra, Oftalmologista, Psiquiatra Infantil, Psiquiatra geral, Cirurgião Vascular e Cirurgião Geral

Para os interessados, a inscrição e entrega de documentação acontece no dia 15/03 das 8h às 12h. O resultado final do processo seletivo simplificado será divulgado no dia 25/03.