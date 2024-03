Semed de Dourados divulga orientações para escolas durante onda de calor

De acordo com o alerta emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, que indica onda calor em todo Mato Grosso do Sul, com temperaturas que podem atingir valores entre 37 e 40°C

Com as altas temperaturas decorrentes da nova onda de calor prevista para essa semana em Dourados e em todo o Estado, somado aos baixos índices de umidade relativa do ar, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) emitiu uma recomendação para as escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Nas orientações, a secretaria orienta que as unidades escolares mantenham abertas portas e janelas, garantindo uma boa ventilação nas salas de aula, na ausência de ar condicionado;

– Realizar manutenção em ventiladores e aparelhos de ar condicionado, quando houver;

– Incentivar o consumo de água, facilitando o acesso aos bebedouros e as idas aos banheiros durante as aulas;

– Recomendar o uso de garrafinhas de água individuais, se possível;

– Orientar sobre o uso de roupas leves;

-Evitar os exercícios físicos e exposição solar, entre 10h e 16h, período de calor intenso;

-Dar preferência para atividades físicas leves, como jogos de tabuleiros e raciocínio, rodas cantadas, regras dos esportes coletivos e individuais assim como o estudo das manifestações culturais;

-Realizar as atividades em locais cobertos, com sombra ou arborizados;

-Durante as atividades físicas, aumentar as pausas para hidratação e descanso.

Previsão

Além do forte calor, a umidade relativa do ar pode chegar aos 10%. Entre as recomendações estão: beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, usar protetor solar, manter uma alimentação saudável e leve, além de prestar atenção especial a crianças, idosos, pessoas acamadas e animais de estimação.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) traz que para esta sexta, sábado e domingo a máxima deve ser de 37ºC. Já na segunda sobe para 38ºC e, a partir de terça, deve ultrapassar os 40ºC, sendo uma semana muito quente.