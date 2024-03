Construção de condomínios impacta ramo da Engenharia Civil ainda em 2024

São Paulo bate recorde imobiliário em 2024 e MS tem aquecimento no mercado

Com o anúncio realizado em 2023, pelo Governo Federal, sobre o investimento de cerca de R$ 10 bilhões no Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, o mercado da Engenharia Civil tem tomado um rumo ascendente. A cidade de São Paulo bateu o recorde de construções de condomínios neste ano, e Dourados tem conquistado o mesmo rumo.

De acordo com o coordenador do curso de Engenharia Civil da UNIGRAN, Luiz Henrique Moreira de Carvalho, nunca na história se teve um valor tão alto de entregas de obras civis no Brasil, sendo que Dourados já está sentindo o aquecimento do mercado. “Aqui em Dourados não vai ser contrário a isso, nós sentimos que o termômetro está aumentando esse ano, aos poucos, mas já está e, eu acredito que, vamos chegar ao final de 2024 com o mercado muito aquecido. Já está faltando muita mão de obra no mercado, por causa do aquecimento que temos, apesar do agronegócio não estar com um preço razoavelmente equiparado há dois anos atrás, mas mesmo assim notamos que o aumento é bem linear”, comentou.

Luiz associa tudo isso as mudanças do Governo Federal sobre o ‘Minha Casa, Minha Vida’, aumentando os tetos de financiamento, a juros menores. “Sendo assim, a gente consegue uma margem maior de pessoas que conseguem cumprir as exigências da Caixa Econômica Federal para fazer sua casa própria. E isso vai levar, logicamente, a uma venda muito grande de novos imóveis aqui em Dourados e região”, ressaltou.

O coordenador ainda afirmou que o curso de Engenharia Civil da UNIGRAN prepara o acadêmico para todas as áreas de atuação, por isso os egressos da Instituição estão capacitados para este aquecimento do mercado. “Todo o acadêmico da UNIGRAN é moldado na parte teórica e prática, sendo que desde o 1º semestre ela já participa do canteiro de obras, trabalhando obras em si. Assim ele está preparado, não só profissionalmente na escrita, na verbalização da obra em si, mas com todo o aparato tecnológico necessário que o mercado hoje necessita”, finalizou Luiz.

UNIGRAN

O curso de Engenharia Civil da UNIGRAN é nota 4, de excelência, sob avaliação do Ministério da Educação – MEC. Possui 10 semestres, no período noturno, realizados no Cantão do Bosque, que é o complexo laboratorial e experimental para as práticas dos cursos de engenharia do Centro Universitário.

A Instituição ainda oferece laboratórios de solo, asfalto, concreto, hidráulica, entre outros, além do pórtico para ensaios de compressão em diversos tipos de materiais, como prensas de rompimento e demais equipamentos necessários para o desenvolvimento prático, e um corpo docente altamente qualificado e com prática de mercado.

