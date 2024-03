Ricardo Torraca quer faixa elevada em frente à Escola Manoel Martins

O Vereador da Câmara Municipal de Ponta Porã, Ricardo Torraca, quer que a Prefeitura construa uma faixa elevada na lateral da Escola Municipal Manoel Martins, no bairro da Granja.

Segundo ele, “dito pedido se faz necessário devido ao grande fluxo de carros no local, para garantir principalmente a segurança dos alunos no horário de entrada e saída da escola e estas faixas também promovem melhores condições de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.

Desta forma, ciente da preocupação das demais autoridades com o bem-estar da população daquela região, este Parlamentar espera o atendimento desta indicação o mais breve possível.”, explicou Torraca.

Ele acrescentou que “desta forma, como somos sabedores da preocupação desta administração com a segurança de nossa população, ficamos certos do atendimento desta proposição”.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos, ao Secretário de Obras André Manosso e à Secretária de Educação Mirta Landolfi Salinas, logo após a leitura em plenário na manhã desta terça-feira 26 de março.