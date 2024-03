Com auxílio de cães de faro, PRF apreende maconha, skunk e haxixe em encomendas dos Correios

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), através do Grupo de Operações com Cães, realizou uma ação conjunta com os Correios, na manhã desta quinta-feira (28), em Campo Grande. Durante a ação foram apreendidas encomendas com maconha, haxixe e skunk.

Com o apoio do Setor de Coordenação de Segurança Corporativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foram realizadas vistorias nas encomendas, com o auxílio dos cães de faro K9 Zorro e K9 Thor.

Dentro de várias embalagens foram encontrados 6,6 Kg de skunk, 1,7 Kg de haxixe e 1,5 Kg de maconha. Os ilícitos teriam como destino endereços em Brasília, São Paulo, Goiás e Santa Catarina.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil em Campo Grande.