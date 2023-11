Real confirma grave lesão de Vini Jr., que deve ficar 2 meses e meio fora dos gramados

Craque brasileiro sofreu lesão no bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão distal

Vinícius Junior recebeu uma entrada dura na partida da Seleção Brasileira contra a Colômbia, e deve ficar fora dos gramados por dois meses e meio, após sofrer lesão no bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão distal. Segundo o Lance!., este foi o diagnóstico divulgado pelo Real Madrid, em nota, na manhã deste sábado (18). O tempo de recuperação foi informado pela imprensa espanhola, e o brasileiro deve voltar apenas em fevereiro.

Esta é a segunda lesão muscular de Vinícius Júnior nos últimos três meses. Em agosto, o atacante contundiu o mesmo músculo, mas uma distensão na perna direita; a recuperação levou cerca de um mês. Desta vez, por ser uma ruptura, a estimativa é que Vini demore mais para voltar a campo.

Por outro lado, o Real Madrid não deu um prazo oficial para a recuperação do jogador. O clube merengue afirmou apenas que a situação de Vinícius “está pendente de evolução”. O brasileiro já havia retornado a Madri para realização dos exames.

Vini Jr deixou o gramado ainda no primeiro tempo da derrota do Brasil para a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, na quinta-feira (16). No dia seguinte, na sexta pela manhã, foi cortado, e sua ausência no clássico contra a Argentina, na terça-feira (21) confirmada.

Caso o tempo de recuperação se confirme, o Vinícius ficará fora de nove jogos de La Liga e dois pela Champions League, além da disputa da Supercopa da Espanha e as primeiras rodadas da Copa do Rei.