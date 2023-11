Vanderlei Avelino quer rua para unir Jardim Aeroporto ao Santa Isabel

O Vereador Vanderlei Avelino fez importantes solicitações aos gestores municipais e às autoridades competentes pela área militar que cruza grande parte de nossa cidade. Avelino apresentou, nesta terça-feira, 14 de novembro, ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso, com cópia para o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para Hélio Peluffo Filho – Secretário de Estado de Infraestrutura e ao General do Comando Militar do centro Oeste Fernando Estorrilho Barganha, uma indicação de grande relevância para os moradores de Ponta Porã.

O Vereador apontou a necessidade de que se prova a abertura entre o Jardim Aeroporto e o bairro Santa Isabel em Ponta Porã.

“Faço esta indicação, pois a abertura da rua entre os bairros vai melhorar o trânsito da nossa Princesinha dos Ervais, já que a cidade tem somente três ruas que dão acesso ao centro”, justificou o Vereador.

Vanderlei Avelino encerrou seus pedidos ao reiterar a indicação nº 582/2023 em que pede que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Paulo Afonso, no bairro Jardim Botânico em frente ao Ceinf Mario Ocaris Rosa.

Ao justificar o pedido o Parlamentar afirmou que “faz esta indicação a pedido dos moradores e pais dos alunos que utilizam a via para pegar seus filhos do Ceinf, a rua supracitada encontra – se em péssimas condições, várias valetas e buracos, o que vem dificultando o tráfego de veículos e causando insegurança à população”.