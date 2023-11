Quatro são presos pelo DOF com quase meio milhão de reais em mercadorias contrabandeadas

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta segunda-feira (20), na MS-379 em Laguna Carapã, mais de R$ 430 mil em materiais de contrabando e descaminho, que eram transportados em dois veículos. Duas mulheres e dois homens foram presos em flagrante.

Os policiais faziam policiamento próximo à comunidade do Carapanzinho, zona rural do município, quando deram ordem de parada aos dois condutores dos automóveis, que seguiam em alta velocidade pela rodovia.

Os motoristas não obedeceram e tentaram fugir da abordagem. Após alguns quilômetros o condutor de um VW Gol perdeu o controle da direção e saiu da pista. No veículo foram presos um homem de 20 anos, que conduzia o carro e uma mulher de 22 anos de idade que seguia como passageira.

Ainda em acompanhamento, os policiais abordaram o segundo veículo, um GM Corsa que era conduzido por um homem de 25 anos, que tinha como passageira uma mulher de 32 anos de idade. Nos dois veículos foram encontrados pneus, relógios, artigos de pesca e cigarros eletrônicos.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 432 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, juntamente com os quatro autores presos em flagrante.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.