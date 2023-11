Caarapó: Zé Teixeira solicita infraestrutura para Nova América

O deputado Zé Teixeira (PSDB) quer melhorar a mobilidade entre unidades da indústria agropecuária no Distrito de Nova América, em Caarapó. Nesta terça-feira (21), o deputado solicitou ao Governo do Estado obras de recapeamento das ruas Paraguai, Guatemala e Chile, no trajeto que liga o frigorífico de aves da JBS à unidade de ração da empresa, localizados no distrito.

A reivindicação partiu do vereador Manoelito Félix de Oliveira. Conforme o vereador, diante da imensa rotatividade de veículos leves e pesados que circulam diariamente no local, o atendimento com melhor infraestrutura urbana irá garantir o trânsito com menos riscos de acidentes e mais segurança no transporte de produtos entre as unidades da empresa.

“As vias fazem parte do trajeto entre a fábrica de ração e o frigorífico e encontram-se bastante danificadas. A JBS contribui de sobremaneira na geração de empregos e impostos para o município”, argumenta Zé Teixeira.