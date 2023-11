Professor Dr. Fábio do Vale toma posse da Cadeira 14 na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Na próxima sexta-feira (24), o Professor Doutor Fábio do Vale será empossado como novo imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL). A sessão solene será realizada a partir das 19h30, na sede da ASL. O escritor e professor ocupará a Cadeira nº 14, em sucessão ao acadêmico Hermano de Melo, que faleceu em 2021, em decorrência da Covid-19.

Eleito por maioria através da votação geral em plenário da Casa de Letras, Fábio será saudado pelo professor, ex-senador e imortal da Academia Brasileira de Educação, Pedro Chaves, a quem compartilha experiências de trabalho através da Faculdade Insted.

Sobre o novo imortal – Professor da Faculdade Insted, Fábio do Vale é Pós-doutor pela UFMS e Pós-doutorando pela USP e UFSC; Professor Doutor em Estudos de Linguagens pelo PPGEL/FAALC – Faculdade de Artes, Letras e Comunicação – UFMS. Palestrante, formador e professor conteudista. Coordenador de Pesquisa e Extensão da Faculdade Insted e Editor-Chefe da RECAM – Revista Camalotes.

Possui o curso da Escola Superior de Controle Externo EaD – Tribunal de Contas de MS, ESCOEX. Graduado em Letras e Pedagogia. Colunista no site Campo Grande Notícias. Membro associado da ABRALIC – Associação Brasileira de Literatura Comparada.

Professor dos segmentos: universitário, pré-vestibular e colegial. Membro do Núcleo de Estudos Culturais Comparados NECC/UFMS. Professor de Língua Espanhola. Membro coordenador do Grupo de Pesquisa em Saberes Contemporâneos – GPESC.

Membro também do NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais em (re)Verificações Epistemológicas – UEMS/CNPq. Mestre em Letras pela UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Pós-Graduado em: Tecnologias e Educação a Distância, Docência no Ensino Superior; Educação Especial (TGD) Transtornos Globais de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação e em Neuropsicopedagogia.

Autor das obras: Dificuldades de Aprendizagem na Infância (livro teórico), O Refém do Abandono (Romance) Candelabro Poético (Poemas) e A Voz e a Resistência Fermina na Obra: Senhorinha Barbosa Lopes de Samuel Medeiros (Romance).

Na União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, foi Diretor de Cultura no mandato 2018/2021 UBE-MS.