Primeira edição do Agita Dourados acontece neste sábado no Parque do Ipês

Com o parque dos Ipês revitalizado, a ação tem início a partir das 15h, com competições, praça de alimentação e muito mais

Neste próximo sábado, 3 de fevereiro, a prefeitura de Dourados realiza a primeira edição do Agita Dourados, a partir das 15h, no Parque dos Ipês, com competições esportivas, atividades de lazer, saúde, nutrição, feira de artesanatos e praça de alimentação. As inscrições para as partidas de basquete e vôlei de areia acontecem até a sexta-feira (2/2).

Entre a programação do Agita Dourados haverá aulas de ritmos, zumba e fit dance, treino funcional, pilates, capoeira, avaliação física, avaliação nutricional e consumo alimentar, auriculoterapia e orientação nutricional voltada à atividade física.

Ainda haverá vacinação para adultos, aferição de pressão e teste de glicemia.

Já nas modalidades esportivas, o 1º Agita Dourados apresenta competições de vôlei de areia dupla mista e basquete 3×3. Para participar é necessário realizar inscrições, até a próxima sexta-feira, 2/2, no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o ‘Jorjão’.

São 16 vagas para o basquetebol sub 17 e 16 vagas para basquetebol adulto (maior de 18), além de 6 vagas para vôlei de areia dupla mista.

As partidas de vôlei de areia serão iniciadas no sábado 3/2 às 8h, enquanto as de basquete 3×3, às 15h. A partir das 16h30 tem início a zumba, fitdance, ritmos, treino funcional, pilates ao ar livre, avaliação nutricional e demais serviços.

O Agita Dourados ainda conta com a Feira de Economia Criativa e praça de alimentação com Food Trucks.

A novidade faz parte da ampliação do Desenvolve Dourados e Ação e seguindo os moldes da ação principal, vai percorrer toda a cidade, onde cada edição acontece em um parque diferente. A prefeitura iniciou a revitalização do Parque dos Ipês, na região do bairro Vila Progresso, que conta com novos brinquedos no parque infantil, reposição de areia nos parques e quadra de vôlei, nova pintura das quadras esportivas e pista de caminhada, manutenção dos aparelhos, entre outros.

Serviço

1° Agita Dourados

Data: Sábado, 3 de fevereiro

Local: Parque dos Ipês – Av. Presidente Vargas

Horário: Das 15h às 23h – Jogos de vôlei: início às 8h / Jogos de basquetebol: início às 15h / Outras modalidades: início às 16h30

Inscrições para basquetebol e vôlei de areia seguem abertas até a sexta-feira (2/2) no ‘Jorjão’. Para mais informações, a Funed está à disposição através do telefone/WhatsApp (67) 98163-0325.