CBF define em sorteio os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil; confira

Os confrontos serão realizados nos dias 21 e 28 de fevereiro, segundo a tabela básica da competição divulgada pela entidade

Nesta terça-feira a CBF – Confederação Brasileira de Futebol – realizou o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Segundo o Lance!., o Corinthians encara o Cianorte, enquanto o Vasco enfrenta o Marcílio Dias.

Os confrontos serão realizados nos dias 21 e 28 de fevereiro, segundo a tabela básica da competição divulgada pela entidade. Os duelos serão realizados em jogos únicos na casa das equipes com as piores posições no ranking da CBF. Em caso de empate, o visitante avança no torneio.

Outros grandes clubes da elite do futebol brasileiro também iniciam suas jornadas na Copa do Brasil na primeira fase, como Internacional, Cruzeiro e Bahia. Outras 12 equipes só entram na competição a partir da terceira fase.

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

Chave 1:

Grupo 1 – Sousa-PB x Cruzeiro

Grupo 2 – Petrolina-PE x Cascavel

Chave 2:

Grupo 3 – Anápolis x Tombense-MG

Grupo 4 – Nova Venécia-ES x Botafogo-SP

Chave 3:

Grupo 5 – Cianorte-PR x Corinthians

Grupo 6 – Olaria-RJ x São Bernardo-SP

Chave 4:

Grupo 7 – Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA

Grupo 8 – Maranhão-MA x Ferroviário-CE

Chave 5:

Grupo 9 – Fluminense-PI x Fortaleza

Grupo 10 – Manauara-AM x Retrô-PE

Chave 6:

Grupo 11 – Porto Velho-RO x Remo-PA

Grupo 12 – River-PI x Ypiranga-RS

Chave 7:

Grupo 13 – Real Noroeste-ES x Cuiabá

Grupo 14 – Audax-RJ x Portuguesa-RJ

Chave 8:

Grupo 15 – Treze-PB x ABC-RN

Grupo 16 – Grêmio Sampaio-RR x Brusque-SC

Chave 9:

Grupo 17 – Maringá-PR x América-MG

Grupo 18 – Independente-AP x Amazonas-AM

Chave 10:

Grupo 19 – Operário-MS x Operário-PR

Grupo 20 – Villa Nova-MG x Aparecidense-GO

Chave 11:

Grupo 21 – Moto Club-MA x Bahia

Grupo 22 – Portuguesa Santista x Caxias-RS

Chave 12:

Grupo 23 – Trem-AP x Sport

Grupo 24 – Murici-AL x Confiança-SE

Chave 13:

Grupo 25 – Marcílio Dias-SC x Vasco

Grupo 26 – Água Santa-SP x Jacuipense

Chave 14:

Grupo 27 – São Luís-RS x Ituano

Grupo 28 – Costa Rica-MS x América-RN

Chave 15:

Grupo 29 – União-MT x Atlético-GO

Grupo 30 – Real Brasília-DF x São Raimundo-RR

Chave 16:

Grupo 31 – Rio Branco-AC x CRB-AL

Grupo 32 – Athletic-MG x Volta Redonda-RJ

Chave 17:

Grupo 33 – Águia de Marabá-PA x Coritiba

Grupo 34 – Capital-TO x Tocantinópolis-TO

Chave 18:

Grupo 35 – Operário-MT x Criciúma

Grupo 36 – Itabaiana-SE x Brasiliense-DF

Chave 19:

Grupo 37 – ASA-AL x Internacional

Grupo 38 – Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ

Chave 20:

Grupo 39 – Iguatu-CE x Juventude

Grupo 40 – Ji-Paraná-RO x Paysandu