Prefeitura e Procon divulgam pesquisa da cesta básica em Dourados e alertam sobre atenção aos produtos

Na pesquisa referente ao mês de dezembro a diferença do estabelecimento com o menor e o maior preço chegou a 32,58%

A Prefeitura de Dourados, através do Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), realizou a pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica em 12 supermercados de Dourados.

Ao todo foram coletados preços de 29 itens pré-definidos. Os produtos que mais apresentaram variação de um estabelecimento para outro, foram:

Alho 200 gr com diferença de 218,72%;

Erva mate de tereré 500 gr com diferença de 210,08%;

Extrato de tomate 340 gr teve diferença de 215,83%;

Batata Kg com diferença de 141,87

Margarina 500 gr apresentou diferença de 175,09%;

Cebola 1 kg com diferença de 164,21%;

Sabão em Pó 800 gr com diferença de 189,59%;

Creme Dental 90 gr teve uma diferença de 250,78%.

Entre os estabelecimentos pesquisados, foram encontrados 13 produtos com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço, como, por exemplo, Frango Inteiro Congelado 1 kg; Goiabada 300 gr; esponja de aço pcte 8 un. Papel Higiênico Pcte 4 un. e sal de cozinha 01 kg.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 32,58%.

O diretor do Procon, Antonio Marcos Marques, alerta sobre a importância de pesquisar os preços e verificar as informações sobre os produtos.

“O consumidor deve ficar atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade e a composição e peso líquido do produto, por exemplo. É importante lembrar que para qualquer dúvida ou reclamação o Procon mantém canal aberto com o consumidor”, ressalta.

Para mais informações ou reclamações o Procon atende através do telefone (67) 3411-7792, do e-mail procon@dourados.ms.gov.br ou ainda no link: https://procon.dourados.ms.gov.br/index.php?class=Welcome. O Procon fica localizado à Av. Joaquim Teixeira Alves, 772 – Centro.

Confira neste link a pesquisa na íntegra.