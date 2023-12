Vereador Mauricio Lemes destina emendas para escolas e ceim’s

O vereador Mauricio Lemes (PSB) participou, sábado (02), da entrega das emendas impositivas destinadas ao setor de educação em Dourados. Com um compromisso notável com o desenvolvimento educacional, o vereador direcionou recursos significativos, totalizando R$ 54 mil, para beneficiar os Centros de Educação Infantil Municipal (Ceim’s) ‘Professora Dejanira Queiroz Teixeira’, ‘Geny Ferreira Milan’, ‘Claudete Pereira Lima’, ‘Claudina da Silva Teixeira’, bem como as Escolas Municipais ‘Dr. Camilo Hermelindo da Silva’, ‘Etalivio Penzo’, ‘Armando Campos Belo’, ‘Dom Aquino Corrêa’, ‘Albertina Pereira de Matos’ e ‘Iria Lucia Welhelm Konzen’.

Mauricio sabe que o dinheiro que ele destinou, embora ajude bastante, às vezes não é o suficiente para cobrir todas as necessidades das escolas e creches. Ele diz que a quantidade de dinheiro que ele pode destinar é limitada, mas acredita que “se todos os vereadores trabalharem juntos, podemos ajudar a melhorar a forma como cuidamos dos alunos e a vida das pessoas na comunidade”.

O vereador destaca também a importância de destinar parte desses recursos para complementar reformas e adquirir equipamentos essenciais à manutenção das escolas e ceim’s.

Para Mauricio Lemes, com o intuito de fortalecer ainda mais o ambiente educacional, esses investimentos visam proporcionar condições adequadas para o aprendizado, contribuindo significativamente para a melhoria das instalações e a oferta de um ambiente propício ao desenvolvimento educacional de qualidade.