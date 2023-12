Duas mulheres que seguiam com maconha para Santa Catarina são presas pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na noite de quinta-feira (30) duas mulheres, de 32 e 33 anos de idade, pelo crime de tráfico de drogas.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-289, área rural do município de Amambai, quando deram a ordem de parada à condutora que seguia com uma passageira. As duas mulheres estavam agitadas e com respostas desconexas, o que levou os policiais a vistoriarem o veículo, onde localizaram um compartimento oculto com a droga.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Amambai foi acionada para desobstruir o compartimento e, assim, permitir o acesso aos 80 quilos de maconha distribuídos em diversos volumes prensados. A droga estava em um Toyota Fielder de cor preta que, segundo a condutora, que reside em Içara (SC), foi contratada para pegar o veículo em Criciúma, vir até a cidade de Coronel Sapucaia e retornar àquela cidade.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 197 mil. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.