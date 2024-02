Prefeitura de Dourados apoia Feira do Artesanato do grupo Tecendo Arte e Saúde

O evento acontecerá todo segundo sábado do mês, na Praça Paraguaia, das 8 às 18 horas

A Prefeitura de Dourados, por meio da Academia da Saúde e da Sala do Empreendedor, está apoiando a Feira do Artesanato do grupo Tecendo Arte e Saúde, que vai acontecer todo segundo sábado do mês, na Praça Paraguaia, das 8 às 18 horas.

Neste sábado, dia 10, será a primeira edição de 2024 e os artesãos estarão expondo seus trabalhos, peças de qualidade e cheias de criatividade, personalidade e exclusivas. Além dos trabalhos manuais, também haverá doces e salgados, confira as expositoras da Feira e seus produtos:

Arlene – Plantas e Arranjos

Olizia- Costura criativa

Rose Kazue – Madeira, chinelo, terços

Maria Cida – crochês

Helena – Pinturas em pano de prato

Helena – Pães e bolachas

Lídia – Costuras

Solange – Essência e aromaterapia

Cintia – Doces Gourmet

Ivane – Churros e pastéis

Eli – Terrário.

Solange – brechó

Serviço – A Praça Paraguaia fica na Rua Monte Castelo, 870, no Jardim Independência.