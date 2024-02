Agnaldo Miudinho quer melhorias para os bairros Julia Cardinal e Jardim das Oliveiras

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Agnaldo Miudinho, acionou a Prefeitura com o objetivo de garantir melhorias para os moradores dos bairros Julia Cardinal e Jardim das Oliveiras.

O parlamentar apresentou, na sessão ordinária de 6 de fevereiro, duas indicações, solicitando a realização de serviços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

Agnaldo Miudinho solicitou ao setor competente que faça o patrolamento e cascalhamento, na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Julia Cardinal.

Segundo ele, “a referida indicação solicitando patrolamento e cascalhamento desta via, bem como melhorias necessárias em alguns trechos, faz-se necessária. Pois o estado da rua é precário, especialmente pela formação de buracos e valetas, dificultando a circulação de veículos e pedestres. As melhorias na referida rua são de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, e segurança aos moradores que por ali transitam”, argumentou o parlamentar.

Jardim das Oliveiras

O Vereador Agnaldo Miudinho também apresentou indicação solicitando manutenção e limpeza do terreno na rua Caiabis esquina com a rua Roncador, bairro Jardim das Oliveiras.

Ele justificou o pedido alegando que “esta indicação ampara-se em solicitação dos moradores do referido bairro, cobrando providências no sentido de proceder à limpeza do terreno mencionado, pois há acúmulo de mato e lixo, tornando-se esconderijo perfeito para animais peçonhentos e perigosos. A sujeira do terreno também é convidativa para ratos, e criadouro ideal para mosquitos transmissores da dengue. Desta forma, amparado nas explicações acima, esperamos o atendimento desta indicação o mais breve possível”.

As duas indicações apresentadas pelo Presidente da Câmara Municipal foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.