MPMS e Governo do Estado assinam convênio para a construção do novo prédio da Procuradoria-Geral de Justiça

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado assinaram, nesta quinta-feira (8/2), o termo de cooperação para custeio das despesas de investimentos destinados à construção do novo Complexo Institucional da Procuradoria-Geral de Justiça. O acordo foi celebrado durante a Reunião Extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça.

Na ocasião, o Governador do Estado, Eduardo Correa Riedel, saudou os membros do Colégio de Procuradores de Justiça e os Secretários de Estado presentes no evento. O Governador ressaltou a importância da construção do novo Complexo da Procuradoria-Geral de Justiça, que possibilitará o aumento de atendimentos feitos para a população: “este é um momento de reorganizar as nossas estruturas institucionais porque elas cresceram e ficaram à altura do que o Estado tem proporcionado à população, e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul fez jus a essa conquista, sendo assim o Governo do Estado vai apoiar essa iniciativa para que a gente tenha uma instituição forte, atenta e colaborativa”.

Por sua vez, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, agradeceu o apoio dos poderes executivo e legislativo estadual e relembrou que a iniciativa da construção do novo complexo é um projeto sonhado por gestões pretéritas que enxergaram o aumento da sociedade sul-mato-grossense e suas demandas sociais: “Fica aqui hoje plantada mais uma semente com instituições fortes e responsáveis que querem sempre o melhor para a população. O novo prédio abrigará Promotorias de Justiça da Capital, Ouvidoria e a Procuradoria-Geral com todos os parâmetros de construção, desde acessibilidade à segurança, visando sempre ao melhor atendimento para os cidadãos.”

Também assinaram o acordo o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos; o Secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira; e o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho.

Prestigiaram a assinatura do termo o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro; a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia; o Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça (TJMS) Mario José Esbalqueiro Junior e o Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Fabrício Secafen Mingati.

O novo Complexo

O Complexo Institucional do MPMS, símbolo da benfeitoria, procede de projeto para adequação do sistema viário, no que compõe as vias, calçadas, acessos e portarias, além da construção de um novo prédio que abrigará a Procuradoria-Geral de Justiça e as Promotorias de Justiça da Capital.

O novo prédio contará com 91 gabinetes, Ouvidoria, dois auditórios, plenário e outras estruturas de apoio. Segurança e integridade física, qualidade no ambiente de trabalho, acessibilidade, ergonomia e aproximação entre a primeira e a segunda instância do Ministério Público foram algumas das premissas para elaboração do projeto. E, além disso tudo, economia, uma vez que dois prédios alugados deixarão de ser despesas mensais.