Postos de saúde de Dourados vão receber profissionais para atuar na medicina da família e comunidade

No total, 38 profissionais irão atuar e receber formação nas UBS do Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II

Quatro Unidades de Saúde de Dourados terão residência médica em medicina de família e comunidade e multiprofissional em saúde da família. Ao todo, serão 38 profissionais que irão atuar e receber formação nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II.

Através da implantação do projeto Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde – InovaAPS, da Fiocruz, em Dourados, foram aprovados os programas de residência médica em Medicina de Família e Comunidade Multiprofissional em Saúde da Família. As atividades da residência se desenvolvem em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Dourados.

Por meio do projeto InovaAPS, o Ministério da Saúde vai investir cerca de R$ 28 milhões de recursos federais na cidade para custear o projeto pelos próximos dois anos.

Serão seis residentes médicos e 32 residentes da equipe multiprofissional, divididos em cinco áreas, sendo odontologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia e psicologia.

“A Sems trabalhou muito por essa parceria com a Fiocruz, que é muito importante para avançarmos na Atenção Primária à Saúde do Município, além de formarmos especialistas em saúde da família e medicina de família e comunidade, que esperamos que continuem atuando em Dourados após sua formação”, pontua o secretário municipal de saúde, Waldno Lucena Júnior, que também é professor de Medicina de Família e Comunidade na UFGD.

Com os novos profissionais, os quatro postos de saúde passarão a atender a população em horário estendido e sem fechar para o almoço, das 7h às 19h.