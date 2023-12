Policial penal de MS é preso com mais de 50 quilos de cocaína em Santa Catarina

Droga foi localizada no veículo com a ajuda de cão farejadores da PM

A Polícia Rodoviária Federal se Santa Catarina prendeu na noite desta terça-feira um policial penal de Mato Grosso do Sul com 53,84 quilos de cocaína em um veículo Ford Ka, cor prata.

O policial penal, que já atuou na PED (Penitenciária Estadual de Dourados), estava lotado no momento em Amamba, e estava junto a um comparsa quando foi flagrado no transporte da droga. Quando foi abordado, ele apresentou a carteira funcional e disse que estava a passeio na região.

A PRF constatou que o acompanhante possui várias passagens por crimes diversos.

A equipe realizou uma revista minuciosa no veículo e na dupla, encontrando com o policial penal um telefone, que estava escondido na região genital.

Ambos foram levados a base operacional da PRF, onde foi acionado o cão farejador da PM (Policia Militar), para auxiliar na busca veicular.

A droga foi localizada no painel do veículo e na caixa de ar. Os compartimentos foram desmontados e o total de 53,84 kg de cocaína foi encontrado armazenado na parte interna do veículo.

A dupla foi conduzida para a Polícia Civil de São José/SC e autuada em flagrante por tráfico de drogas.