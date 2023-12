CCR MSVia informa interdições na BR-163/MS nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (20/12) a CCR MSVia informa aos motoristas que serão realizadas interdições na BR-163/MS. A ação de pare-e-siga consiste na interdição do tráfego em uma das faixas enquanto o mesmo flui pela outra, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul, devido à realização de obras e serviços de melhoria da pista. Os locais estão sinalizados.

A concessionária reforça ainda, para que os motoristas fiquem atentos aos pontos de interdição, reduzindo a velocidade para melhor fluidez do tráfego. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Veja abaixo os locais em obras:

Pontos com desvio de tráfego

Sonora – no km 827;

São Gabriel do Oeste – no km 623;

Rochedo/Bandeirantes/Jaraguari – entre os kms 535 e 533;

Jaraguari – entre os kms 522 e 511;

Caarapó – entre os kms 234 e 232.

Pontos com pare-e-siga:

Rio Verde de Mato Grosso – no km 712;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 610 e 607; e entre os kms 604 e 602;

Campo Grande – entre os kms 459 e 455 e entre os kms 454 e 450;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 383 e 382;

Rio Brilhante – entre os kms 347 e 346;

Douradina – no km 306; e no km 298;

Dourados – no km 239;

Caarapó – no km 223, no km 215 e entre os kms 199 e 198;

Eldorado – no km 63;

Mundo Novo – no km 26 e entre os kms 19 e 18.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).