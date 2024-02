Polícia Civil prende na Capital homem responsável pelo depósito de cigarros eletrônicos e Power Honey

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), prendeu nesta quinta-feira (08), um homem de 24 anos, responsável pelo depósito de cigarros eletrônicos e Power Honey, no Bairro Nashiville, na cidade de Campo Grande. O produto conhecido por melzinho do amor, que contém sildenafil, princípio ativo do viagra.

A venda no Brasil do mel do amor não é regulamenta, e foi proibida pela ANVISA. Foram apreendidos mais de 500 cigarros eletrônicos 80 Power Honey, cigarro do Paraguai, tabaco de diversas nacionalidades, caixas de bebidas importadas, em um total da mercadoria estimada em R$ 300 mil reais. O proprietário foi autuado em flagrante por expor a venda produto improprio para consumo, contrabando e descaminho e será apresentado ao juiz da custódia da Justiça Federal.

O depósito possuía documentação para armazenamento para outros produtos e não teve sua atividade interrompida.