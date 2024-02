Governo anuncia plano para Ceasa de Dourados após pedido de Zé Teixeira

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) anunciou cronograma para a contratação de empresa de engenharia que ficará responsável pela elaboração dos projetos executivos para a implantação da Central de Abastecimento (Ceasa) de Dourados. O cronograma para a construção foi informado após solicitação do deputado Zé Teixeira (PSDB).

Conforme ofício encaminhado pelo secretário Jaime Verruck ao deputado, o processo começa ainda neste mês com a licitação para escolha da empresa. A previsão é que em julho o processo seja concluído com a contratação para a realização dos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidro-sanitário. A empresa deve entregar os projetos em setembro deste ano.

No requerimento de informações encaminhado ao Governo do Estado no ano passado, Zé Teixeira questionava os estudos técnicos preliminares realizados para projetar a central. “A implantação da Ceasa no município é uma antiga reivindicação dos pequenos e médios produtores da região da Grande Dourados, que esperam por um espaço adequado para o armazenamento e comercialização de seus produtos”, explica Zé Teixeira.

A implantação da Central de Abastecimento ganhou impulso em setembro de 2022 com a desapropriação de uma área de mais de quatro hectares próxima ao trevo de acesso à BR-163 e o Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. Atualmente, apenas Campo Grande dispõe de uma central de abastecimento que recebe e comercializa produtos de outros municípios e estados brasileiros.