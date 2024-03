PM prende homem que agrediu irmã com golpes de tábua em Mundo Novo

Um homem de 47 anos de idade foi detido no final da tarde deste domingo (24), no Assentamento Rural Pedro Ramalho, por uma equipe da Polícia Militar de Mundo Novo, após ele agredir a irmã de 44 anos com golpes de tábua de madeira, provocando ferimentos em sua mão esquerda, e a sobrinha, filha da vítima, com tapa no rosto e golpes de capacete na cabeça, além de ameaçar um sobrinho de morte.

Quando ouviu a família solicitando por telefone a presença da PM, o homem, que é morador do Bairro São Jorge no Município, e que já cumpriu muitos anos de cadeia, devido ao fato de que matou a ex-esposa, empreendeu fuga pela BR 163, utilizando uma motocicleta de origem paraguaia.

Localizado pelos militares na Rodovia, ele foi preso em flagrante delito e apresentado na delegacia de Polícia local, onde permanece à disposição da Justiça, enquanto seu veículo, por estar em péssimas condições de uso, foi levado ao pátio da Agência local do Detran.