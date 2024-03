BR-163 tem 27 pontos com obras da concessionária nesta segunda-feira em MS

As interdições ocorrem em razão das obras de melhorias da pista

As obras e serviços de melhoria na BR-163/MS, feitos pela CCR MSVia, continuam nesta segunda-feira (25/03) em 27 trechos da rodovia. Segundo a Concessionária, nesses locais, serão implantadas as operações pare-e-siga quando ocorre a interdição parcial em uma das faixas enquanto o tráfego flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. E também desvios de tráfego.

De acordo com orientações do Serviço de Atendimento ao Usuário — SAU, é fundamental que motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego:

Coxim/Pedro Gomes – entre os kms 791 e 790;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 672 e 671;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 401 e 398, entre os kms 395 e 393, entre os kms 392 e 389, entre os kms 387 e 385 e entre os kms 360 e 355;

Rio Brilhante – no km 346 e 341;

Douradina – entre os kms 300 e 298 e entre os kms 293 e 291;

Dourados – entre os kms 255 e 253, entre os kms 250 e 247 e entre os kms 246 e 243;

Caarapó – entre os kms 220 e 219 e entre os kms 209 e 208;

Juti – entre os kms 166 e 163 e entre os kms 161 e 156;

Juti/Naviraí – entre os kms 151 e 147;

Naviraí – entre os kms 134 e 132;

Itaquiraí – no km 72;

Mundo Novo – entre os kms 20 e 19, entre os kms 15 e 14 e entre os kms 4 e 0.

Pontos com pare-e-siga:

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 367 e 365;

Rio Brilhante – entre os kms 313 e 312;

Dourados – no km 269 e entre os kms 258 e 255.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).