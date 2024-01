Papa volta a pedir paz na Terra Santa; Mortos em Gaza vão a 22,8 mil

O papa Francisco voltou a apelar neste domingo (7), durante a oração do Angelus, no Vaticano, pela paz nas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

“Por favor, continuemos a rezar pela paz: pela paz na Ucrânia, na Palestina, em Israel e no mundo inteiro”, declarou ele perante uma multidão reunida na Praça São Pedro.

O Pontífice lembrou que “hoje as comunidades eclesiais do Oriente, que seguem o calendário juliano, celebram o Santo Natal” e disse que, “num espírito de alegre fraternidade, espero que o nascimento do Senhor Jesus nos encha de luz, caridade e paz”.

Jorge Bergoglio também apelou para os fiéis se unirem à sua oração “pela libertação incondicional de todas as pessoas atualmente sequestradas na Colômbia”. “Este gesto, que é um dever perante Deus, também promoverá um clima de reconciliação e de paz no país”, afirmou.

Por fim, ele manifestou a sua proximidade à população do Congo, “afetada pelas inundações dos últimos dias”.

Conflito Israel-Hamas

O novo apelo de Francisco é feito no dia em que o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza informou que número de mortos durante a guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas no enclave palestino subiu para 22.835.

Segundo as autoridades palestinas, um ataque aéreo israelense matou sete pessoas em Jenin, na Cisjordânia. As tropas de Israel afirmaram, porém, que os mortos faziam parte de um grupo de homens armados que atiravam explosivos contra seus militares.

As Forças de Defesa de Israel explicam ainda que quatro policiais de fronteira foram feridos por uma bomba colocada na beira de uma estrada em Jenin e que explodiu quando um veículo policial passou.

Durante a extração do oficiais feridos, um helicóptero realizou um ataque aéreo contra o grupo armado que atirava explosivos contra as tropas.

Há exatos três meses de guerra, Israel matou “cerca de 8 mil terroristas do Hamas”, informou o Exército.

De acordo com os militares israelenses, no setor norte da Faixa de Gaza, numa área densamente povoada por 1,2 milhão de pessoas, foi instalada uma estrutura militar composta por 2 brigadas, com um efetivo total de 14 mil homens.

No total, na Faixa de Gaza, as forças armadas encontraram e destruíram até agora entre 30 mil e 40 mil armas e outros equipamentos de combate armazenados em bunkers do Hamas, mas também em escolas, hospitais, mesquitas e casas.

Dois jornalistas foram mortos hoje em um ataque israelense em Khan Yunis, informou a agência palestina Wafa. Trata-se de Mustafa Abu Thraya e Hamza Dahdouh. Este último seria filho de um conhecido jornalista da Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh.

Da AnsaFlash