Palmeiras renova contrato de Zé Rafael até 2026; ‘Muito feliz e motivado’, disse o meia

O Palmeiras anunciou neste sábado a renovação do contrato do meia Zé Rafael até dezembro de 2026 (o vínculo anterior terminaria no fim de 2025). Palestrino de infância e identificado com o clube pelo qual atua desde 2019, o meio-campista de 30 anos comemorou a ampliação do vínculo com o Alviverde.

“Fala, Família Palmeiras. Estou passando para dar uma notícia para vocês: acabei de renovar o meu contrato. Estou muito feliz e motivado com mais essa oportunidade. Espero e desejo que seja um ano abençoado e de muitas conquistas para nós todos. Que a gente possa conquistar todos os nossos objetivos. Estamos juntos”, disse ao site oficial do Palmeiras.

Apelidado de Trem, Zé Rafael tem trilhado um caminho de conquistas no Verdão. Com dez troféus, o camisa 8 ocupa o 10º lugar no ranking de jogadores que mais ganharam títulos pelo Palmeiras em todos os tempos, ao lado dos companheiros Luan, Raphael Veiga e Rony e do lendário Dudu, que defendeu o clube nas décadas de 1960 e 1970.

Com 274 partidas pelo time do coração, é o 43º atleta que mais vestiu o manto palestrino, empatado com Fernando Prass e Fedato, e um dos nove jogadores do atual elenco com mais de 200 jogos pelo clube – os outros são Dudu, Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Raphael Veiga e Rony.

Prestes a iniciar a sexta temporada seguida pelo Alviverde, Zé Rafael se notabiliza pela versatilidade, entre outras características. Contratado como meia-atacante, logo passou a ser escalado como segundo volante, posição na qual não demorou a se firmar. Em 2023, cumpriu função ainda mais defensiva, terminando o ano como líder da equipe em desarmes (124), além de fazer três gols, dois deles decisivos, contra Internacional e Fortaleza, na reta final da arrancada que culminou no dodecacampeonato brasileiro.

“Fiquei muito feliz e satisfeito pelo que apresentei em 2023. Tudo foi fruto de muito trabalho e quero ainda mais agora em 2024. Temos objetivos grandes pela frente e acredito que, coletivamente, por conta dos processos do clube, temos tudo para fazer mais uma grande temporada”, finalizou.

Nesta virada de ano, o Palmeiras já acertou as renovações de Zé Rafael (até o fim de 2026), Gabriel Menino (2027), Murilo (2027), Marcelo Lomba (2024) e Marcos Rocha (2024).