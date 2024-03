Palmeiras goleia a Ponte Preta e avança à semifinal do Paulistão

Os gols do Alviverde foram anotados por Flaco López (três vezes), Murilo e Piquerez. Renato fez para a Macaca

Na noite deste sábado o Palmeiras venceu a Ponte Preta por 5 a 1 e é o primeiro time garantido nas semifinais do Campeonato Paulista. Os gols do Alviverde foram anotados por Flaco López (três vezes), Murilo e Piquerez. Renato fez para a Macaca. As informações são da Gazeta Esportiva.

Com esses três gols, Flaco López se isolou na artilharia do Paulistão, com dez bolas na rede. Antes ele estava empatado com Dellatorre, do Mirassol.

A equipe comandada por Abel Ferreira retorna a campo apenas depois da Data Fifa, que acontece entre os dias 18 e 26 de março. As semifinais estão marcadas para o dia 27. O Verdão aguarda seu adversário, que será a equipe da quarta melhor campanha.

O Palmeiras começou bem a partida e não demorou para abrir o placar. Raphael Veiga abriu na esquerda para Piquerez. O lateral cruzou na medida e Flaco López, de cabeça, balançou as redes para colocar o Verdão na frente. O gol no início deu confiança e o Verdão seguiu no ataque. Por volta dos sete minutos, a equipe de Abel quase marcou o segundo. Zé Rafael invadiu a área e cruzou rasteiro para Endrick, que bateu para o gol e viu a defesa afastar. A bola sobrou para Flaco, que cabeceou e o goleiro espalmou para fora.

A Ponte Preta, por sua vez, pouco conseguia levar perigo à meta do Verdão e tinha na bola parada suas principais chances de arriscar algo. Aos 15 minutos, Zé Rafael arriscou de fora da área e a bola foi pelo lado de fora do gol de Pedro Rocha. E aos 18 minutos, Flaco López fez mais um. Endrick deu boa bola para o argentino, que, dentro da área, ajeitou e bateu forte para estufar as redes. Em cobrança de falta, aos 30, Elvis colocou na área, Jeh ficou com a sobra e mandou por cima do gol. Pouco depois, Emerson Santos tentou de fora da área, mas Weverton fez a defesa.

A partida seguiu movimentada e Flaco quase fez um hat trick aos 37. Mayke cruzou na área, o argentino tentou e Pedro Rocha buscou no canto. E na sequência, Murilo deixou o dele, fazendo o terceiro do Verdão. O zagueiro aproveitou o cruzamento de Raphael Veiga após lançamento de Rocha e cabeceou para estufar a rede. Por pouco, ainda antes do apito para o intervalo o Verdão não marcou o quarto. Depois de tentativa de Endrick, Mayke ficou com a bola e acertou a trave.

Mesmo com a partida controlada, o Verdão buscou o ataque no segundo tempo. Endrick foi dono de duas chances. Na primeira, bateu perto da área e mandou para fora. Pouco depois, o camisa 9 teve outra oportunidade, dessa vez de dentro da área e assustou a defesa da Ponte Preta. O adversário, por sua vez, praticamente não conseguiu finalizar a gol e não deu tanto trabalho para Weverton.

Aos 20 minutos, o Verdão ampliou o placar. Piquerez, na área, recebeu bom cruzamento de Mayke e fez o quarto do Palmeiras. Pouco depois, Raphael Veiga tentou de longe e acertou a trave de Pedro Rocha. O Verdão seguiu na pressão e fez o quinto aos 25. Novamente Mayke deu bom passe na área para Flaco López, que recebeu sozinho para marcar seu hat-trick. Perto dos 40 minutos, o Palmeiras teve mais uma chegada, Rony avançou, cruzou na área, a bola bateu em Estêvão e saiu por cima do gol.

Aos 44 minutos, Renato fez um para a Ponte Preta. O jogador da Macaca cobrou falta na área, a bola desviou na barreira e morreu no fundo da rede de Weverton, que não conseguiu evitar.

Ficha Técnica

Palmeiras 5 x 1 Ponte Preta

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: 16 de março de 2024 (sábado)

Horário: 18 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Italo de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Raphael Veiga, Gabriel Menino e Estêvão (Palmeiras); Iago Dias, Mateus Silva, Ramon e Igor Inocêncio (Ponte Preta)

Público: 18.119 torcedores

Renda: R$ 800.334

Gols

Palmeiras: Flaco López (aos 2 e 18 minutos do 1ºT e aos 25 do 2°T), Murilo (aos 38 minutos do 1ºT) e Piquerez (aos 20 minutos do 2°T)

Ponte Preta: Renato (aos 44 minutos do 2°T)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Luan; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez (Caio Paulista); Endrick (Rony) e Flaco López (Estêvão).

Técnico: Abel Ferreira

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva e Castro; Nilson Júnior (Luiz Felipe), Emerson Santos (Fraga), Ramon, Elvis (Dodô) e Gabriel Risso; Iago Dias (Renato) e Jeh (Venícius).

Técnico: João Brigatti