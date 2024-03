“Chegou o momento do PSDB governar Dourados”, avalia Zé Teixeira

O presidente do Diretório Municipal do PSDB em Dourados, deputado estadual Zé Teixeira, acredita que chegou o momento do partido comandar a prefeitura do município. Em discurso na Seleta, durante a solenidade de filiação de Marçal Filho nesta sexta-feira à noite, Zé Teixeira avaliou o sucesso do PSDB à frente do governo de Mato Grosso do Sul. “O partido vem dando certo há tantos anos governando o nosso Estado e vai continuar assim. Agora, nós precisamos trazer esse modelo de gestão para a nossa cidade. Dourados deve muito ao Reinaldo [Azambuja] e ao [Eduardo] Riedel”, afirmou Teixeira.

A filiação de Marçal Filho foi abonada pelo governador Eduardo Reidel, pelo presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, e por Zé Teixeira em grande evento que contou com diversas lideranças. Ainda na opinião do deputado, Marçal Filho reúne as qualidades necessárias para comandar Dourados. “Ele tem uma história de dedicação e nunca escondeu o desejo de concorrer à prefeitura do nosso município. Vejo este momento como uma oportunidade única. Marçal tem popularidade e grande poder de liderança, conhece os caminhos em Brasília e tem o apoio do governador”, analisa Zé Teixeira.

Para o presidente do Diretório Municipal do partido, Marçal chega ao PSDB de Dourados como pré-candidato e “tem plena condição de ser o representante do partido nas próximas eleições, como alternativa à atual administração municipal que está deixando a desejar”. Na solenidade, também assinaram a ficha de filiação ao PSDB diversas lideranças, entre elas a ex-prefeita Délia Razuk e a vereadora Tânia Cristina.