Palmeiras defende liderança geral do Paulistão em clássico de hoje contra o Santos

Palmeiras e Santos fazem na noite deste sábado, às 18h30 (de Brasília), clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no Morumbi, já que o Allianz Parque recebe um evento de Carnaval neste fim de semana.

O Palmeiras chega no clássico como líder geral e do Grupo D do Paulistão, com 11 pontos. Já o Santos está na lanterna do grupo A, com seis pontos, um a menos que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. O líder é o Botafogo-SP, com oito

Com todos os titulares à disposição, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Segundo a Gazeta Esportiva, diante do Alvinegro Praiano, o Verdão carrega um bom retrospecto e se apoia nele para buscar mais um resultado positivo.

A última derrota do Palmeiras para o Santos aconteceu em 2019, quando o Peixe levou a melhor ao vencer por 2 a 0, em duelo disputado na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os gols santistas foram marcados por Gustavo Henrique e Marinho, ainda na primeira etapa.

Desde então, as equipes duelaram em outras dez oportunidades, com o Palmeiras invicto em todas elas. De lá para cá, foram oito vitórias palmeirenses e apenas dois empates. Sempre que atuou na condição de mandante, como será neste sábado, o Verdão levou a melhor.

Para o jogo de hoje, o Santos não contará com o zagueiro Alex Nascimento (transição física), o lateral esquerdo Felipe Jonatan (trabalhos com a preparação física), o volante Rodrigo Fernández (lesão muscular moderada no reto femoral direito), os meias Gabriel Carabajal (lesão muscular moderada no reto femoral da coxa direita) e Ed Carlos (transição física) e o meia-atacante Soteldo (ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo). Assim, o técnico Odair Hellmann deve escalar o Santos com João Paulo; João Lucas, Messias, Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Sandry e Zanocelo; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza.

Arbitragem

Vinícius Gonçalves Dias Araújo será o árbitro da partida. Ele terá Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis Marques como assistentes. Adriano de Assis Miranda será o responsável pelo VAR.