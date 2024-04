Polícia Militar de Mundo Novo apreende veículo, armas e munições

Policiais militares lotados na Companhia Independente de Polícia Militar de Mundo Novo, região extremo Sul de Mato Grosso do Sul, realizaram na noite de quarta-feira (03), em uma propriedade rural, localizada às margens da BR 163, em direção ao Paraná, a apreensão de três armas e farta quantidade de munições.

Um homem residente no local, havia saído para resolver uma questão pessoal, quando retornava, viu dois homens, desconhecidos, portando arma longa, desceram de um veículo escuro e adentravam o sítio. Ele então se dirigiu pessoalmente à sede da Polícia Militar de Mundo Novo, que de imediato, enviou duas equipes para averiguar a situação. Quando se aproximaram da residência, os militares perceberam que dois homens empreenderam fuga, sendo que um terceiro, foi capturado.

Durante busca pessoal realizada no suspeito, nada de anormal foi encontrado, porém, foi localizada uma pistola, com carregador, calibre 380, desmuniciada, oxidada, marca, Taurus, próximo ao detido. Que em ato contínuo, foi feito vistoria no veículo Hyundai Vera Cruz, de placas de Santos-SP, que estava estacionado na frente da casa, tendo sido encontrado no compartimento do bagageiro uma espingarda, calibre 12, niquelada, municiada e também uma bolsa com farta munição de vários calibres: 15 munições, calibre 12; 01 munição, calibre 357; 42 munições, 9 mm. No porta luva do mesmo veículo, também foi localizada outra pistola, com carregador, municiada, modelo Smith&Wesson.

Também foi localizada no bagageiro uma bolsa com roupas, sendo um gandola camuflada e duas blusas de manga cumprida, também camufladas, um chapéu de pano camuflado e uma toca bala clava feita manualmente, de cor amarela e preta.

O veículo, que tem restrição judicial de transferência, foi guinchado ao pátio da Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as armas, munições, os demais materiais apreendidos e o autor do crime de porte ilegal de armas, de 19 anos de idade e que seria originário de Cascavel-PR.