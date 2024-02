Organização e logística garantem entrega de uniformes e kits aos alunos das escolas estaduais

A semana está sendo marcada pela sequência ao trabalho de entrega de kits escolares e de robótica, uniformes, conjuntos escolares, lousas digitais e kits de merenda para a Rede Estadual de Ensino. A expectativa é que a entrega pelo Governo do Estado, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), seja finalizada até o fim de março, considerando a complexidade de cada local.

O fluxo de carretas chegando com materiais está intenso. Os produtos chegam ao almoxarifado e os kits não ficam armazenados, já que a medida que vão chegando são colocados nos caminhões da Secretaria de Educação e direcionados para as escolas estaduais presentes nos 79 municípios sul-mato-grossenses.

Marcos Macarini, coordenador de administração e apoio operacional da SED, é o responsável por toda a logística de entregas e detalha como a organização de distribuição foi pensada para ser realizada em todo o Estado.

“O volume que chega é muito grande, então o que acontece é que a gente diariamente vai recebendo material e conforme vai chegando, já vamos direcionado às escolas. Por exemplo, hoje [26] chegou uma carreta com 7.500 kits e já foram distribuídos todos hoje”, explica Macarini.

Ainda segundo Macarini, somente em Campo Grande são nove rotas de entrega e no interior mais 14. Por isso, o trabalho da logística na entrega dos materiais, uniformes e conjuntos escolares é tão importante e fundamental para que haja uma celeridade, mas também uma organização na distribuição de todos os itens.

“Sabemos tudo que está em trânsito e tudo que já chegou nas escolas. Temos o controle de tudo, a logística é muito organizada e temos a relação de tudo que já chegou às escolas. À medida que os itens chegam em nossos almoxarifados já enviamos ao destino final, com tudo catalogado”, afirma o coordenador.

Para a diretora Greicy Kelly Gonçalves de Menezes, da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, no bairro Mata Jacinto – que recebeu na segunda-feira (26) os kits escolares -, esses materiais vem de encontro com a necessidades dos alunos e também como alívio para as famílias.

“Esse material pedagógico composto por caderno de desenho, caderno universitário, lápis, caneta, borracha, apontador e cola são materiais que facilitam a vida da família, diminui os custos e despesas que eles fazem com os filhos. Diante disso a gente percebe que, depois de ter sido criado esse hábito de eles receberem esse material, eles sentem muita falta”, afirma a diretora.

‘Onda Azul’

Os novos uniformes que já haviam sido entregues na escola são um sucesso entre os alunos, de acordo com a diretora, e até os mais resistentes a usar a camiseta escolar aprovaram o novo modelo e no pátio a ‘onda azul’ tomou conta da escola.

Para o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, a entrega dos materiais e uniformes logo no início do ano letivo é importante para o bom andamento dos estudantes.

“É fundamental que nossos estudantes recebam os materiais já no início do ano letivo. Para isso, demos início à logística de entrega com a distribuição dos kits e uniformes escolares para toda a Rede Estadual de Ensino. Estamos trabalhando para que eles contem com os itens já nas primeiras semanas de aula, entre o final de fevereiro e início de março”, destaca o secretário.

O Governo do Estado investiu cerca de R$ 13,7 milhões nos kits escolares distribuídos na REE (Rede Estadual de Ensino), entregues para os alunos de séries iniciais do Ensino Fundamental 1, para as séries finais do Ensino Fundamental 2 e para os alunos do Ensino Médio e Educação Profissional.

Já para os novos uniformes, foram investidos mais de R$ 17 milhões, incluindo os uniformes das escolas cívico-militares e também as camisetas polos, dos servidores administrativos das escolas, entregues pela primeira vez na Rede.

Outra novidade está no kit merenda, composto por cumbuca, caneca, prato e colher, feitos de material resistente a temperaturas de -30°C a +120°C. Nos novos kits (90 mil) foram investidos R$ 4 milhões. Já os conjuntos escolares que também estão sendo entregues nas escolas, tiveram um investimento de mais de R$ 22.370 milhões, cada conjunto é composto por uma cadeira individual e uma mesa escolar.

Tecnologia

Por fim, as escolas da REE também estão recebendo 54 kits de robótica, no valor acima de R$ 2,5 milhões, e lousas digitais, entregues para escolas dos municípios de Amambai, Bela Vista, Bodoquena, Corumbá, Campo Grande, Dourados, Jardim, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã e Rochedo, totalizando um investimento de R$ 9 milhões.

A Educação é um dos pilares da gestão do governador Eduardo Riedel, e todas essas melhorias na REE, incluindo as reformas das unidades, fazem parte desse hall de prioridades para o Governo do Estado. “A Educação é fator chave para alcançarmos nossos objetivos, de trazer o desenvolvimento que projetamos para Mato Grosso do Sul”, finaliza o governador Eduardo Riedel.