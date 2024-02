Sergio Nogueira visita deputado federal Dr. Luiz Ovando e ressalta apoio recebido em Dourados

Em visita ao deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), o vereador Sergio Nogueira (PSDB) agradeceu pelo apoio fundamental que tem impulsionado projetos estruturantes em Dourados. Ao longo de cinco anos e meio de parceria, mais de R$ 8,9 milhões já foram destinados à cidade, somados a um adicional de R$ 1,17 milhão programado para chegar em 2024 por meio de emendas já inseridas no orçamento da União.

Nessa visita, Sergio Nogueira recebeu oficialmente o convite do deputado Luiz Ovando para filiar-se ao Partido Progressistas (PP), consolidando uma aliança que visa dar continuidade ao trabalho que o vereador vem desempenhando em seu terceiro mandato.

A força dessa parceria reflete-se em conquistas significativas para Dourados, como recursos destinados a obras de drenagem e asfaltamento em diversos bairros. A atenção do deputado Dr. Luiz Ovando se estende também a instituições importantes para a comunidade, incluindo o Hospital Evangélico e entidades como API, Pestalozzi, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados (AAGD), Lar Santa Rita, Lar Ebenézer, Casa Criança Feliz, Ceia Dom Alberto, Ação Familiar Cristã, Associação Brasileira de Crédito, Desenvolvimento da Educação e do Esporte (ABCDE), Instituto Crescer, Comunidade Terapêutica, Novo Olhar, entre outras.

Nogueira, com uma representatividade marcante no Poder Legislativo do município, tem sido o elo entre essas instituições e o Dr. Luiz Ovando, que prontamente atende às solicitações apresentadas. “Essa relação estratégica fortalece não apenas o nosso trabalho, mas também os laços que impulsionam o desenvolvimento e bem-estar da comunidade douradense”, enfatizou o vereador.