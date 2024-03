Operação da Receita apreende mais de 100 quilos de cocaína em sacos de pimenta

Operação da Receita Federal, denominada Terminus, apreendeu 115 Kg de cocaína em Corumbá. Segundo a Receita, durante a última semana, ação foi integrada entre os servidores da alfândega de Corumbá, delegacia da Receita Federal em Campo Grande, Exército Brasileiro, Ministério da Agricultura e Pecuária, Agência Nacional de Transportes Terrestres e Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Em fiscalização na noite do último dia 29, servidores interceptaram um ônibus de turismo que passava pelo Posto Fiscal Lampião Aceso, posteriormente o conduzindo ao Posto Esdras para inspeção.

Ainda de acordo com as autoridades, no dia seguinte, foram localizados no compartimento de bagagem do veículo, foram encontradas com apoio de cães farejadores 115 kg cocaína em sacas contendo pimenta.

Os autores foram presos e levados à Polícia Federal, junto com o veículo. O nome da operação faz alusão ao deus romano protetor das fronteiras. Foram feitas fiscalizações em áreas de zona primária e secundária, incluindo o Posto Esdras, transportadoras em Corumbá e o Posto Fiscal Lampião Aceso.