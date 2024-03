Plantio de árvores compensa carbono gerado durante Convenção Fiems

Com metas alinhadas à sustentabilidade ambiental, os gestores do Sesi, Senai e IEL, encerraram o último dia da Convenção Fiems 2024, nesta sexta-feira (01/03), com o plantio de 28 mudas de ipê, em calçada da Rua Custódio Andriel, ao lado da Escola Sesi, em Três Lagoas.

De acordo com o chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, a ação está alinhada aos programas de mitigação estruturados no Sistema Indústria. “É um gesto muito importante e mostra a Fiems comprometida com a questão da redução de emissão dos gases do efeito estufa”, explicou.

O objetivo é compensar o carbono lançado na atmosfera com a realização do evento, que contou com mais de 140 gestores, de vários municípios de Mato Grosso do Sul. “É um gesto simples, mas que serve para conscientizar os colaboradores da importância desse assunto estar na pauta. Isto é um pontapé inicial para que tenhamos outras e maiores ações”, ressaltou.

Um dos responsáveis por estruturar o projeto Carbono Neutro, o gerente do Instituto Senai de Eficiência Operacional (IST) – Senai Empresa, Thales Saad, explicou que mais do que neutralizar os gases do efeito estufa na prática, a iniciativa representa uma nova fase.

“É também um ato de renovação do trabalho do grupo, de um ano com novas metas, com poder fazer diferente, fazer melhor com o foco já na questão da sustentabilidade ambiental que é o grande desafio dos próximos anos”, defendeu.

O Sistema Fiems se destaca com iniciativas como a geração de energia limpa, como a fotovoltaica, além de pesquisas para gerar biodiesel a partir de biomassa e encontrar alternativas mais sustentáveis para serem implantadas nas indústrias do Estado.