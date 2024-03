UEMS recebe coordenador da área de Ciências Ambientais da Capes em Dourados

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) recebe a visita do Prof. Dr. Carlos Alberto Cioce Sampaio, Coordenador da área Ciências Ambientais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), na próxima terça-feira (05/03).

No período matutino, ele se reunirá com a administração da Universidade e depois visitará os laboratórios e dependências da Instituição. Às 14h, o Prof. Dr. Carlos Alberto Cioce Sampaio ministrará a palestra: “Educação e Desenvolvimento: Impacto da Pós-graduação na Sociedade: Área Ciências Ambientais” (público alvo: docentes e discentes), no Auditório do Bloco G – Unidade Universitária de Dourados.

O Prof. Sampaio é formado em Administração (PUCSP), mestre e doutor em planejamento e gestão organizacional para o desenvolvimento sustentável (UFSC) com estágio sandwich em Economia Social (École des Hautes Études em Sciences Sociales – EHESS, França). Pós-doutorado/Professor Visitante em Ecossocioeconomia (UACH, Chile, bolsa CAPES). Com vasta experiência profissional e mais de 150 artigos publicados o Prof. Sampaio está à frente na CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação). Sendo designado em 2022 como coordenador da área de Ciências Ambientais, que reúne 183 cursos de Pós-graduação sendo 97 de mestrado e 51 de doutorado.