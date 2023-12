O Direito está preparado para o avanço da inteligência artificial?

Direito Digital é a inovação de currículo que o mercado profissional busca

O mercado tradicional do Direito continua em ascensão, mantendo sua relevância tanto em empresas e escritórios quanto no setor público. Uma área que tem se destacado nos últimos anos é o Direito Digital, cuja tendência de crescimento promete se manter em 2024. A digitalização dos negócios, acompanhada por desafios relacionados à privacidade, fraudes e crimes cibernéticos, torna-se um campo crucial para os profissionais do Direito.

Um elemento significativo desse cenário é a influência da inteligência artificial, tema que ganhou destaque em 2023 e agora impacta diretamente o campo jurídico. Em todo o mundo, espera-se a criação de novas regulamentações à medida que as máquinas avançam, levando inclusive a discussões no Congresso sobre a implementação de um marco legal específico para a inteligência artificial.

Sempre inovando para oferecer a melhor formação focada no mercado profissional, a UNIGRAN Educacional cuidadosamente elaborou uma matriz curricular que agora agrega a matéria de Direito Digital reconhecendo a importância crescente desse campo no cenário jurídico contemporâneo.

Essa adição estratégica visa preparar os estudantes para os desafios e oportunidades decorrentes da revolução tecnológica, proporcionando-lhes uma compreensão abrangente das questões legais relacionadas à inteligência artificial, privacidade digital, crimes cibernéticos e regulamentações específicas.

O diretor do curso de Direito da UNIGRAN em Campo Grande, prof. Me. Lindomar Rodrigues, ressalta a relevância da inclusão da disciplina de Direito Digital na grade curricular: “estamos comprometidos em oferecer uma formação abrangente e alinhada com as demandas atuais da sociedade e do mercado. A introdução do Direito Digital reflete nosso compromisso em preparar os futuros profissionais para lidar com os desafios legais emergentes no mundo digital, garantindo que estejam aptos a atuar de maneira eficaz e ética nesse ambiente inovador”. Essa iniciativa demonstra a visão proativa da Instituição em fornecer aos estudantes as ferramentas necessárias para se destacarem em um campo jurídico em constante evolução.

Diversidade da área de Direito

O prof. Joe Graeff, coordenador do curso de Direito da UNIGRAN em Dourados, ressalta a dinâmica e a constante transformação do Direito, afirmando que, em um mundo de mudanças rápidas, os profissionais do Direito são fundamentais para equilibrar as relações sociais. O curso destaca-se ainda por abranger áreas em crescimento, como Direito Digital, Direito Internacional, Direito do Consumidor, Direito Ambiental e Direito Previdenciário.

“A graduação em Direito não se limita às carreiras tradicionais, como advogado, promotor de Justiça, juiz ou delegado. Há uma diversidade de possibilidades, incluindo carreiras públicas que exigem conhecimentos jurídicos específicos, como auditores, consultores, procuradores, serventuários da Justiça e carreiras policiais. A advocacia privada, quando conduzida com seriedade, ética e um bom marketing profissional, pode se tornar uma fonte de renda interessante”, considera o coordenador do curso sobre o mercado de trabalho.

A graduação em Direito da UNIGRAN desenvolve competências e habilidades necessárias para enfrentar o mercado de trabalho em diversas áreas jurídicas, capacitando os alunos a serem agentes ativos na resolução de demandas sociais.

Ao ingressar no curso de Direito da UNIGRAN, os acadêmicos se beneficiam de uma matriz curricular que combina a tradição de mais de 47 anos de experiência com uma abordagem inovadora. O curso proporciona conhecimento jurídico em diversas áreas, desenvolvendo competências e habilidades alinhadas às necessidades sociais e de mercado.

O mercado de trabalho no campo jurídico está em constante evolução, e a formação oferecida pela UNIGRAN prepara os futuros profissionais para os desafios e oportunidades que surgem nesse ambiente dinâmico e exigente.

Destaques do curso de Direito na Unigran

– Corpo Docente Renomado: o curso conta com um corpo docente altamente qualificado, composto por mestres e doutores formados pelas mais notáveis faculdades do Brasil, profissionais renomados no campo jurídico, com prática de mercado, oferecendo aos alunos uma formação sólida e atualizada.

– Infraestrutura Moderna: a UNIGRAN investiu significativamente em infraestrutura para garantir que os alunos tenham acesso aos recursos necessários para uma aprendizagem eficaz. O Escritório Modelo (em Campo Grande) e o Núcleo de Prática e Assistência Jurídica (em Dourados) para estágios, que fazem referência a grandes escritórios de advocacia, possui salas de videoconferência, sala de audiência, sala de orientação de estágio e arquivo em pasta digital, inserindo o acadêmico e clientes no que há de mais moderno na área do Direito.

– Política de Ensino: o programa do curso de Direito da UNIGRAN é cuidadosamente elaborado para abranger diversas áreas, garantindo que os alunos obtenham uma compreensão completa e abrangente do sistema legal, além de atualizar o curso com disciplinas regionais como o Direito Ambiental e Agrário.

– Atividades Extracurriculares Enriquecedoras: além das aulas regulares, os alunos têm a oportunidade de participar e promover atividades extracurriculares, como grupos de estudos, palestras com profissionais do direito, simulações de julgamentos e eventos jurídicos.

– Parcerias Estratégicas: a UNIGRAN mantém parcerias estratégicas com escritórios de advocacia, órgãos governamentais e instituições jurídicas, proporcionando aos alunos oportunidades de estágios, práticas jurídicas e networking.

– Compromisso com a Ética e Responsabilidade Social: o curso de Direito da UNIGRAN enfatiza a importância da ética profissional e da responsabilidade social no exercício do Direito, preparando os acadêmicos não apenas como profissionais competentes, mas também como cidadãos comprometidos.

