PRF apreende 31 mil maços de cigarros e cumpre mandado de prisão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 31.800 maços de cigarros e cumpriu um mandado de prisão, na manhã desta quinta-feira (14), em Três Lagoas/MS.

Os policiais rodoviários federais realizavam uma ação conjunta com a PRF-GO e o Comando de Policiamento da Capital Segunda Seção da Polícia Militar de Goiás (PMGO/CPC2), quando avistaram dois veículos em alta velocidade na BR-262. Ao receberem ordem de parada, os motoristas não obedeceram e iniciaram fuga, entrando no perímetro urbano do município.

Durante o acompanhamento tático os veículos se separaram, a equipe continuou as buscas e localizou um deles, um furgão Renault/Kangoo, abandonado com 25 mil maços de cigarros.

Após algumas horas, uma equipe da PRF avistou o outro automóvel, uma Hyundai/Tucson, saindo de uma residência e iniciando fuga ao avistar a viatura. Foi realizado acompanhamento tático no perímetro urbano até o motorista colidir com uma Fiat/Strada.

O condutor foi detido e dentro da Tucson encontrados 2.800 maços de cigarros. Os PRFs também descobriram que o preso possuía um mandado de prisão em aberto, expedido em Naviraí/MS.

Ainda durante a ocorrência, um terceiro veículo, uma Chevrolet/Montana, também saiu da mesma residência e tentou empreender fuga da equipe. O automóvel foi alcançado e o condutor detido, ele transportava mais 4.000 maços de cigarros.

Os dois presos, os veículos e os cigarros contrabandeados foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.