Número de mortos em terremoto que atingiu a Turquia e a Síria passa de 25 mil

O número de mortos no terremoto devastador que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira (6) superou a marca de 25 mil, informou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que visita a cidade de Sianlurfa.

De acordo com dados oficiais divulgados neste sábado (11), a Turquia já contabiliza 21.848 vítimas, e a Síria, 3.553, considerando tanto as áreas sob controle do regime de Bashar al-Assad quanto as zonas rebeldes. Com isso, o número total de mortos chegou a 25.401.

A agência Anadolu informou ainda que um bebê recém-nascido, com cerca de dois meses, foi resgatado com vida após 128 horas sob os escombros no território turco.

O chefe de ajuda internacional das Nações Unidas, Martin Griffiths, classificou o terremoto devastador que atingiu o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria como “o pior desastre nos últimos 100 anos na região”.

Da AnsaFlash